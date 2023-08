Una formazione tutta da inventare. Il vero punto interrogativo è davanti

Pochi giorni mancano all'inizio del campionato della Fiorentina. E a Genova Italiano dovrà metterci un po' di fantasia per tirare fuori un undici iniziale che sia fortemente competitivo.

Mercato, giocatori indietro o di condizione o di inserimento nei meccanismi della squadra, le incognite non mancano.

Sforzandosi un po' possiamo immaginare Terracciano in porta, Dodò, Milenkovic, Ranieri e Biraghi (Parisi) dietro. Arthur e Amrabat (United permettendo) in mediana con Bonaventura in posizione ibrida. Gonzalez e Sabiri (Brekalo) sugli esterni ed è davanti al cento che c'è il vero interrogativo.

Tra Beltran e Nzola ecco che potrebbe spuntarla il terzo incomodo ovvero Jovic che ha fatto tutto il precampionato con la squadra.