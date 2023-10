In vista del confronto tra Fiorentina e Juventus al Franchi di domenica prossima, Radio Serie A ha intervistato Guido Vaciago, direttore di Tuttosport, il giornale più vicino alle sorti bianconere.

Il giornalista ha parlato dell’ex più atteso: “Non so dire se al Franchi Vlahovic giocherà titolare. A Firenze il serbo rischia di avere un effetto Lukaku a Milano. Non so se Allegri lo sceglierà dal primo minuto, bisognerebbe essere nella sua testa. Vlahovic è un giocatore con fragilità psicologiche che deve superare”.

“Quando è in difficoltà tende ad attorcigliarsi su di esse come spiegato bene da Prandelli che è forse colui che lo ha gestito meglio sotto questo aspetto. Certamente deve trovare una strada per diventare più solido, anche all’interno della gara, per non incupirsi e rimuginare troppo sugli errori. È un perfezionista da sempre, ma questo non significa non mettere di poter sbagliare e rifarsi nell’occasione successiva”.