Sandro Sabatini ha parlato a Radio Sportiva riguardo l'ex presidente della Fiorentina Rocco Commisso e del suo rapporto con la piazza viola.

Le sue parole

“A Commisso dovrebbero fare una squadra, invece lo criticavano. Ora sono sicuro che diranno che il figliolo, non è all'altezza del babbo e tutte quelle cose lì. Io credo che Commisso abbia fatto quello che hanno fatto i più grandi presidenti, ma senza dubbio. Io l'ho detto sempre, non si sono resi conto di quello che ha fatto”.

Il passato

“Questa Fiorentina è stata grande quando c'era Joe Barone e Pradè. La squadra andava, poi ha perso tre finali ma c'era arrivata. E sotto Commisso. Contro Paratici spero si riprenderà. Ogni tanto cerchiamo di aprire anche alla realtà. Tanti si fissano e parlavano male di Commisso. Ma cosa doveva fare di più. Poi è stato il turno di Pioli. Ma anche Vanoli nell'ultimo quarto d'ora contro il Torino ha fatto dei cambi che vanno spiegati”.