Il presidente della FIFA Gianni Infantino ha annunciato l'intenzione di cambiare la regola del fuorigioco, oggetto di molte discussioni nel corso degli ultimi anni e solo parzialmente risolte con l'avvento del Var. Queste le parole del presidente, rilasciate durante il World Sport Summit a Dubai.

Sul Var

"Anni fa abbiamo introdotto il Var per rendere il calcio più equo, per dare all'arbitro l'opportunità di correggere un errore che milioni e milioni di persone a casa o persino allo stadio avrebbero potuto vedere. Stiamo migliorando sempre di più il Var con una tecnologia sempre più avanzata per aiutare gli arbitri a prendere la decisione giusta. Continuiamo a esaminare le regole, chiedendoci come possiamo rendere il gioco più offensivo, più attraente".

Sul fuorigioco

"Consideriamo la regola del fuorigioco, che si è evoluta nel corso degli anni, imponendo all'attaccante di posizionarsi perfettamente in linea con il difensore: forse in futuro dovrà essere con tutto il corpo davanti per essere in posizione irregolare. Ma stiamo anche valutando misure per evitare perdite di tempo: è importante che il gioco scorra nel modo giusto, quindi le interruzioni devono essere ridotte al minimo".