Infantino pronto a cambiare la regola del fuorigioco per un calcio 'più attraente': "Servirà la figura completa davanti al difensore"
Il presidente della FIFA Gianni Infantino ha annunciato l'intenzione di cambiare la regola del fuorigioco, oggetto di molte discussioni nel corso degli ultimi anni e solo parzialmente risolte con l'avvento del Var. Queste le parole del presidente, rilasciate durante il World Sport Summit a Dubai.
Sul Var
"Anni fa abbiamo introdotto il Var per rendere il calcio più equo, per dare all'arbitro l'opportunità di correggere un errore che milioni e milioni di persone a casa o persino allo stadio avrebbero potuto vedere. Stiamo migliorando sempre di più il Var con una tecnologia sempre più avanzata per aiutare gli arbitri a prendere la decisione giusta. Continuiamo a esaminare le regole, chiedendoci come possiamo rendere il gioco più offensivo, più attraente".
Sul fuorigioco
"Consideriamo la regola del fuorigioco, che si è evoluta nel corso degli anni, imponendo all'attaccante di posizionarsi perfettamente in linea con il difensore: forse in futuro dovrà essere con tutto il corpo davanti per essere in posizione irregolare. Ma stiamo anche valutando misure per evitare perdite di tempo: è importante che il gioco scorra nel modo giusto, quindi le interruzioni devono essere ridotte al minimo".