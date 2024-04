Gianluca Galliani: "Il futuro di Palladino sarà questione di fine stagione. Fissato un incontro con il Monza"

Per il futuro della panchina della Fiorentina, che vedrà l'addio di Vincenzo Italiano al termine della stagione corrente, uno dei nomi più gettonati è Raffaele Palladino, attuale allenatore del Monza. Di lui ha parlato Gianluca Galliani, figlio dell'ad Adriano, a Radio Kiss Kiss: “Lui è un'intuizione di mio padre. Ci ha sempre visto ottime qualità, lui e Berlusconi hanno avuto ragione nel dargli l'opportunità di allenare”.

“Futuro? Fissato un incontro”

Sul possibile passaggio alla Fiorentina: “Futuro? Non è questione attuale, non vuole parlare di mercato. Ma al termine del campionato è fissato un incontro con mio padre Adriano per parlarne. Vediamo alla fine della stagione cosa succederà”.