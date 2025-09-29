Corrado: "Amareggiati per le decisioni arbitrali. Prima un gol annullato per un mani, poi un rigore non dato per la stessa ragione"

Il presidente del Pisa Giuseppe Corrado ha parlato a Radio Sportiva del derby con la Fiorentina che si è giocato ieri all'Arena Garibaldi e terminato sul punteggio di 0-0, ma con diversi episodi chiave.

Le parole di Corrado

“Sono contento della prestazione della squadra e del lavoro che sta facendo mister Gilardino. Però allo stesso tempo sono anche amareggiato perché non siamo mai stati messi sotto dalla Fiorentina. Ci ritroviamo con meno punti di quanto avremmo meritato. Non vogliamo lamentarci degli arbitri, ma il rigore non concesso lascia l'amaro in bocca".

Due episodi controversi

"Nella sfida contro la Fiorentina ci sono stati due episodi con un'interpretazione totalmente diversa: il gol è stato annullato per un tocco di mano, ma dopo un giocatore della Fiorentina la tocca col braccio in area ma non è rigore. Ripeto, non mi sento di attaccare gli arbitri, ma a distanza di così poco tempo più episodi sono stati letti a nostro sfavore”.