Kayode, la versione di Palladino e la realtà sul suo addio a Firenze non coincidono. E ora vale tre volte tanto

Michael Kayode è stato uno dei protagonisti, se non proprio il protagonista, della vittoria dell'Italia contro la Turchia in Nations League.

Due versioni

La Fiorentina lo aveva in mano fino a un po' di tempo fa. Decise però di venderlo al Brentford nel gennaio del 2025 per 17,5 milioni di euro, più percentuale del 10% sulla futura rivendita, dopo aver visto che Palladino (allora allenatore della squadra) lo vedeva davvero poco. “Voleva più spazio e ha chiesto di andare a giocare”, disse allora il tecnico. Eppure, chi conosce il calciatore, si legge sul Corriere Fiorentino, assicura che mai e poi mai avrebbe lasciato Firenze così presto.

Tre volte tanto

“Se sono qua devo ringraziare la Fiorentina”, ha detto lui giusto l’altro giorno a Coverciano. Senza polemiche, né chissà quale sassolino lanciato verso chi non aveva creduto in lui. Adesso la sua valutazione è quasi triplicata: 45 milioni, questa la cifra che ci vuole per prenderlo. Qualcuno potrebbe definirlo come un rimpianto in piena regola.