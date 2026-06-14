Croci: "Volevo giocare di più con la Primavera, dispiace aver contribuito poco. L'anno prossimo..."

Il giovanissimo talento della Fiorentina Federico Croci, fresco vincitore dell'Europeo under 17, ha ricevuto un premio nella sua Subbiano (Arezzo). In questa occasione, il talentuoso attaccante viola, ha rilasciato un'intervista al canale aretino AmarantoChannel.

I primi calci al pallone

“Qua (a Subbiano Ndr) ho cominciato a fare quello che mi piaceva, quello che ho sempre sognato. Uscivo prima da scuola e venivo all'allenamento con il pulmino, tornando a casa sola alla sera”

La stagione

“Mi dispiace un po' per l'annata in Primavera perché ho contribuito poco. Volevo giocare di più. Della Nazionale ovviamente sono felicissimo; è sempre un onore vestire la maglia del proprio paese e poi il mister (Daniele Franceschini Ndr)) mi ha dato subito fiducia”

Obiettivi futuri

“L'anno prossimo gli obiettivi sono due: il mondiale di categoria a novembre e la conferma dello scudetto con la Primavera viola”