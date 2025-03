Ulivieri (presidente AIAC): "Ho sempre stimato Palladino, e non lo dico da tifoso. La coreografia? Siamo andati oltre, non mi è piaciuta"

Renzo Ulivieri, presidente dell'Associazione Italiana Allenatori Calcio, nonché ex giocatore e allenatore della Primavera della Fiorentina, ha parlato anche di mister Palladino e dell'episodio legato alla coreografia contro la Juve, a margine del Trofeo Maestrelli.

“La Fiorentina è una squadra in crescita, ma questa vittoria non ha risolto nessun problema, c'è sempre bisogno dell'allenatore: quindici giorni fa la sua situazione era molto diversa. Io ho sempre stimato Palladino, e non parlo da tifoso: credo che quest'anno abbia lavorato bene”

“La coreografia della Fiesole non mi è piaciuta, siamo andati oltre, mi è dispiaciuto molto. Io ho un ottimo rapporto coi tifosi, e quando c'è qualcosa che non condivido sento il dovere di dirlo: domenica scorsa non ho condiviso tante cose con i nostri tifosi. Non parlo solo della coreografia, ci sono stati anche cori ed altre cose: la multa della Procura federale mi ci ha fatto rimanere male. I fiorentini sono ironici, certo, ma quando andiamo oltre e tocchiamo altre cose, vale a dire leggi dello Stato, allora non mi torna più il discorso”