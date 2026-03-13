La Gazzetta dello Sport: E' Parisi l'asso nella manica

Due sono le pagine dedicate alla vittoria della Fiorentina in Conference League su La Gazzetta dello Sport.

Pagina 16

Questo il titolone di apertura: “EuroFiorentina E’ festa in rimonta”. E ancora: “Il Rakow fa paura Ribaltone viola con Ndour e Gud”. Sommario: “Tutto nella ripresa Polacchi avanti con Brunes, cugino di Haaland, poi rispondono l’azzurro e l’islandese, freddo dal dischetto”. In taglio basso le pagelle: Parisi asso nella manica Piccoli si mangia un gol”.

Pagina 17

Qui ci sono le dichiarazioni: “Vanoli applaude tutti: “Vittoria fondamentale Ora andiamo in ritiro”. E ancora: “L’allenatore: “Grazie a questo successo prepareremo meglio la gara di Cremona”.