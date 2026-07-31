Funaro: "Euro 2032 enorme opportunità per Firenze. Lavoriamo con l'auspicio di essere selezionati"

Firenze si candida a Euro 2032, comunicando ufficialmente la presentazione di tutta la documentazione necessaria entro oggi (31 luglio). La sindaca Sara Funaro ha rilasciato queste dichiarazioni: “Con la trasmissione della documentazione abbiamo rispettato integralmente gli impegni e le tempistiche previste dalla FIGC, completando gli adempimenti richiesti per questa fase della candidatura”.

“Che opportunità Euro 2032 a Firenze”

“Ospitare UEFA Euro 2032 sarebbe una straordinaria opportunità per Firenze: significherebbe dare ulteriore impulso al percorso di crescita della città, valorizzarne il patrimonio e confermarne la capacità di accogliere e organizzare grandi eventi internazionali”.

“Si valorizzerebbe il patrimonio per la città”

“Continueremo a lavorare con, con l’auspicio che Firenze possa essere selezionata tra le sedi italiane di UEFA Euro 2032”.