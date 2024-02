L'Aston Villa taglia fuori Zaniolo. La Fiorentina resta interessata: la situazione

La Fiorentina ha già cercato in passato Nicolò Zaniolo, salvo poi non vedere la trattativa concretizzarsi. Ma durante l'avventura all'Aston Villa, l'attaccante italiano sta riscontrando parecchie difficoltà in questo avvio di 2024. Dopo un buon girone d'andata, l'ex Roma ha perso il posto ed Emery ha cominciato a utilizzarlo sempre meno spesso, fino a lasciarlo ai margini della rosa.

La Fiorentina resta interessata

Il futuro di Zaniolo non sarà all'Aston Villa, che non eserciterà il diritto di riscatto. E così, come riporta il portale de La Gazzetta dello Sport, prende quota l'ipotesi di un ritorno in Italia. La Fiorentina è interessata, insieme a Milan e Napoli.