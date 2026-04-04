L'allenatore della Fiorentina Paolo Vanoli ha parlato a DAZN dopo la vittoria cruciale in chiave salvezza a Verona.

“La vittoria non deve tranquillizzare ma è un passo importante. A volte ci sono prove in cui siamo stati in grande crescita, altre sono sporche e l'estetica va lasciata da parte. Faccio i complimenti al Verona; quando mancano 8 partite bisogna guardare anche al concreto nella nostra situazione. Però dobbiamo capire che alla salvezza dobbiamo arrivare attraverso il gioco. Ora dobbiamo ricaricare le pile perché abbiamo una partita importantissima in Conference”.

"Kean? I ragazzi hanno accusato il mancato accesso al Mondiale dell'Italia, però bisogna saper alzare la testa e reagire. Moise oggi ha pagato tanto la delusione che non l'aspetto fisico, anche se ha questo problema alla tibia e anche oggi ha preso un colpo lì. Per noi è importante e dobbiamo recuperarlo al meglio, ma tutta la settimana è stata difficile per noi. Tanti infortunati che pensavamo di recuperare e non siamo riusciti, qualcuno era in panchina ma non al meglio. Pongracic è rientrato all'ultimo dalla Nazionale, non è facile preparare queste gare. Si prendono i tre punti, sapendo che dobbiamo sempre migliorare".