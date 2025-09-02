A Vivo Azzurro TV ha parlato il centrocampista della Fiorentina Cher Ndour, intervenendo sul suo passato e il suo futuro in azzurro.

Sul clima in squadra

“Si respira un clima nuovo, ma con lo stesso entusiasmo degli anni passati. Siamo un gruppo forte e in tanti già ci conosciamo. In questi 4 giorni avremo modo di conoscerci meglio per affrontare il primo match in programma venerdì”.

Modello per i compagni

"Mi sento un modello positivo per i miei compagni, così come Bove e Pirola lo sono stati per me quando sono arrivato due anni fa. Cercherò di aiutare i nuovi arrivati e renderli partecipi di quanto è importante affrontare tutte le partite al massimo".

Obiettivi

“Vestire la maglia della Nazionale è un onore, vuol dire che anche alla Fiorentina sto lavorando bene. In U21 sono tutte partite toste e difficili. Ci dobbiamo preparare bene soprattutto mentalmente. Io voglio fare più gol rispetto ai due anni passati in azzurro. Malino (ride ndr)”.