La Fiorentina resta senza 9, 10 e 11: ecco i numeri scelti dai nuovi acquisti viola

Curiosa situazione in casa Fiorentina dopo la rivoluzione degli ultimi giorni di mercato. La squadra viola, infatti, resta senza calciatori con le maglie numero 9, 10 e 11, tre numeri tradizionalmente tra i più rappresentativi di una formazione.

Senza la 9, la 10 e la 11

La 9 è rimasta libera dopo la partenza di Moise Kean, trasferitosi al Como, mentre la 11 era sulle spalle di Albert Gudmundsson, passato alla Lazio. Discorso particolare per la 10, ritirata dalla Fiorentina per la stagione del Centenario in omaggio a Giancarlo Antognoni.

Le scelte dei nuovi

I nuovi rinforzi offensivi hanno invece optato per altre soluzioni. Pedro Gonçalves ha scelto il numero 28, Beto il 23, Alieu Njie il 25 e Wilfried Gnonto il 29.

L'attacco gigliato è stato profondamente rinnovato, ma nessuno degli ultimi arrivati ha voluto raccogliere l'eredità dei numeri 9 e 11.