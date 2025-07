In attesa del mercato Pioli piazza Fagioli davanti alla difesa: una necessità provvisoria o un esperimento in vista della prossima stagione?

Poco più di un mese all'inizio ufficiale della stagione della Fiorentina (preliminare di Conference, il 21 agosto), ma già stasera potremmo vedere per la prima volta la Fiorentina di Stefano pioli all'opera.

l'amichevole con la Primavera

Stasera alle ore 20:00 infatti andrà in scena la partita in famiglia contro la Primavera di Galloppa. Si cominceranno ad avere sprazzi di indicazioni sul futuro. Sarà l'occasione per vedere i primissimi frutti del lavoro di Stefano Pioli, a una settimana esatta dal suo arrivo a Firenze. Una Fiorentina in fase ancora embrionale e ancora con tante incognite che il mercato dovrà sciogliere.

Vecchio modulo, nuovo regista

Come scrive il Corriere dello Sport l'attenzione sarà rivolta soprattutto allo schema tattico della nuova Fiorentina: che dovrebbe ripartire dal 3-5-2. Con il mercato ancora fermo sarà Nicolò Fagioli a ricoprire il ruolo di ruolo di costruttore di gioco davanti alla difesa. Con le attenzioni dei dirigenti che si sono spostate su centrocampisti più fisici, è probabile che per Fagioli quello di questa sera possa essere un primo esperimento che si ripeterà spesso nella prossima stagione.