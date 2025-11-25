Criscitiello: "La Fiorentina si salverà, le avversarie sono troppo scarse. A Natale saranno già fuori dai pericoli"

Il direttore di Sportitalia Michele Criscitiello ha avuto modo di dire la sua sul momento della Fiorentina e sulle sue probabilità di retrocessione, nel corso del podcast Cose Scomode.

Il commento

“Vanoli salverà questa Fiorentina, sono troppo più scarse le altre squadre in lotta. Il calcio è cambiato, nel 2010 si retrocedeva anche con 40 punti, mentre oggi la salvezza sta a 31, 32 punti: questi sono dei disgraziati, tra Verona, Lecce, Cagliari, Genoa, Pisa… La Fiorentina ora deve solo fare due cose semplici per iniziare a fare i punti che deve: dopo la Juventus ha un calendario alla portata, e a Natale si rifà la preparazione fisica, che Pioli ha sbagliato in toto. Vanoli lo ha detto subito, o comunque lo ha fatto intendere: adesso cambia la metodologia, mentre detto qualche cambio e la Fiorentina a Natale sarà già fuori dalla zona retrocessione, per poi arrivare a metà classifica”.

Non dare niente per scontato

Invece Carlo Pellegatti, giornalista sportivo ospite del podcast, non condivide le sicurezze espresse da Criscitiello: “Non darei per scontato niente, è già successo, anche al mio Milan. Si tende a dire ‘Ma no, figurati’ e invece il rischio c'è. Eppure avevamo Antonelli e Novellino che due anni prima avevano vinto il campionato”