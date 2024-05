Rivoluzione VAR? Infantino: "Vogliamo dare agli allenatori l'opportunità di chiamarlo. Ecco come funzionerebbe"

Nel corso di un congresso a Bangkok, il presidente della FIFA Gianni Infantino ha parlato di una possibile rivoluzione nel campo del VAR: “L'idea è introdurre il VAR a chiamata, dando la possibilità agli allenatori di chiederne l'utilizzo due volte a partita. I giocatori a loro volta potranno chiedere al loro tecnico di invocare il VAR. Se la decisione iniziale dell'arbitro venisse cambiata, dando quindi ragione all'allenatore, lo slot non verrebbe conteggiato e ne rimarrebbero due".

Novità per le Nazionali giovanili

Infantino ha parlato anche delle Nazionali giovanili: “Il Mondiale under 17 si giocherà ogni anno con 48 squadre. Il Mondiale under 20 invece sarà ogni due anni con 24 squadre. Stiamo pensando anche a un Mondiale under 15 o comunque a una sorta di manifestazione a cui possano partecipare tutte le squadre del mondo”.