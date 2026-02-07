De Gea, quant'è che non fai clean sheet? Una miriade di gol da fuori: "Errori difficili da accettare da uno con quel palmares"

C'è anche lo zampino di David De Gea sulle difficoltà della Fiorentina e sull'enorme differenza dall'anno passato, secondo l'analisi del Corriere dello Sport-Stadio. Lo spagnolo ha subito ben 36 reti finora in campionato ed il terzo portiere più battuto della Serie A: pochissimi clean sheet quest'anno, l'ultimo a inizio gennaio con la Cremonese e tantissimi gol subiti da fuori, ben nove.

Gli ultimi due proprio a Napoli, da Vergara e Gutierrez, il primo dei quali ha messo in evidenza qualche pecca di posizionamento. Un po' come accaduto anche per la prima rete di Orban al Franchi: “Errori di concetto difficili da accettare da un trentacinquenne col suo palmares” scrive il quotidiano, che sottolinea come i deficit della difesa partano anche dall'insicurezza del portiere spagnolo.