Biasin: "Nzola ottimo acquisto per un Pisa che non può strafare. I toscani devono solo puntare alla salvezza"
Il giornalista e tifoso dell'Inter Fabrizio Biasin ha commentato a Radio Sportiva anche il mercato delle piccole in Serie A, tra cui anche il Pisa, che ha ufficializzato l'innesto di M'Bala Nzola dalla Fiorentina.
Sul mercato
“Secondo me i nerazzurri stanno facendo un buon mix tra giocatori esperti e il gruppo che ha vinto lo scorso anno la Serie B. Nzola, Cuadrado e gli acquisti fatti sono i giusti profili per una squadra che non può permettersi giocatori di prima fascia”.
E sugli obiettivi
“Sinceramente credo che con una rosa del genere il Pisa possa puntare alla salvezza. Non vedo molti altri obiettivi per la squadra di Gilardino”.
