"Fiorentina più consapevole adesso, Italiano capace di adattarsi. Nzola? Che attaccamento alla maglia"

Il noto giornalista fiorentino Angelo Giorgetti ha parlato a Radio Bruno del momento attuale in casa Viola, in vista del rientro in campo:

Beltran

“La Fiorentina si è adattata alle situazioni: ha mostrato una consapevolezza che prima non aveva e questo fa ben sperare. Mi sembra che Beltran abbia scalato le gerarchie”.

Nzola

E ancora: “Nzola ha mostrato attaccamento alla maglia rinunciando alla Coppa d'Africa. Sono i risultati che danno la forza per crescere ancora, una squadra che vince e fa risultato diventa sempre più forte”.