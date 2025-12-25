Viola in prestito: Harder emerge a Padova, poco spazio per Rubino e Distefano. Nella truppa di C spicca Romani

Tanti i prodotti del vivaio della Fiorentina in prestito nelle serie minori italiane, tra Serie B e C, com’è normale che sia con alterne fortune. Alcuni di loro, però, potrebbero avere le stigmate dei futuri componenti della rosa viola, se il percorso di crescita sarà di un certo spessore.

Bene Harder

Il difensore fiorentino Lorenzo Lucchesi è al terzo prestito di fila: dopo le avventure a Ternana e Reggiana il classe 2003 è di scena a Monza. 7 presenze da titolare, sta faticando ad imporsi stabilmente tra le fila lombarde. Molto buone le impressioni destate da Jonas Harder, centrocampista classe 2005 che al Padova sembra aver trovato la piazza giusta per l’esordio nei professionisti. Il mediano viola sta trovando sempre più spazio ed ha anche trovato la prima, decisiva, rete in Serie B.

Rubino e Distefano devono sgomitare

La coppia viola alla Carrarese in campo si vede poco: 8 presenze e 2 reti per il 2003 Distefano, per meno di 250’, 9 presenze e una rete in poco più di 200’ per Rubino, classe 2006. Aspetta ancora la prima gioia tra i professionisti Maat Daniel Caprini, 6 presenze da titolare sulle 12 totali a Mantova. La stagione dei biancorossi è molto complicata e il giovane della Fiorentina sta facendo esperienza ma non sta riuscendo a mettersi in mostra in modo considerevole.

I viola in serie C

Il Lecco del viola Lorenzo Romani è secondo in classifica nel proprio girone, merito anche dell’ottimo rendimento difensivo del classe 2005, titolare in 12 delle 19 partite di campionato. Continuità è la parola anche per Giulio Scuderi, esterno sinistro di scena all’Alcione Milano: 15 presenze dal primo minuto per il 2005 romano, che ha avuto un buon impatto in categoria. Sempre in campo, o quasi, Mirko Elia a Forlì, 20 presenze delle quali 19 da titolare. Pian piano sta emergendo Mattia Ievoli, una rete e due assist all’Ospitaletto, sempre titolare nelle ultime tre gare in cui i bresciani hanno ottenuto due vittorie ed un pareggio.

Sette presenze da titolare al Pontedera per il 2007 Tommaso Vannucchi, che ha incassato 14 reti. Poche presenze e minuti per l’attaccante Tarantino, sempre nella squadra pisana. Si sta imponendo al Gubbio Leonardo Baroncelli: dopo tanta panchina il difensore fiorentino ha firmato 5 partite di fila da titolare in Umbria.