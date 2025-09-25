Gudmundsson fa shopping immobiliare...a Roma. Gli appartamenti disegnati da un archistar

L'attaccante della Fiorentina, Albert Gudmundsson, ha deciso di investire larga parte dei suoi proventi da calciatore nell'acquisto di immobili.

Shopping a Roma

E' stato coinvolto in diverse transazioni immobiliari negli ultimi mesi. Secondo quanto riportato da Mbl (noto quotidiano in Islanda), Gud ha recentemente acquistato un appartamento a Roma, in Italia.

Il design dell'archistar

L'abitazione si trova in zona Piazzale Garibaldi ed è in costruzione. Il complesso è stato progettato dall'archistar, Mario Cucinella, l'architetto noto per il suo design alla moda e la sostenibilità delle soluzioni e dei materiali che utilizza.

Marmo, legno di alta qualità, illuminazione nascosta e ampie finestre impreziosiscono gli appartamenti del complesso e l'impegno maggiore è stato dedicato all'attico dell'edificio.