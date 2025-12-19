Mouanga: "La Fiorentina è ultima con quei giocatori, sono senza parole. Era difficile capire il loro piano di gioco, sono sorpreso"

La stagione della Fiorentina sta deludendo moltissimo i propri tifosi, ma non solo. Anche ieri, a Losanna, evidentemente si aspettavano di più, come conferma il difensore degli svizzeri Kevin Mouanga intervenuto a Gianlucadimarzio.com: “Abbiamo bloccato bene la Fiorentina, che ha giocatori capaci di fare la differenza da un momento all’altro. Siamo rimasti sempre concentrati, facendo la miglior partita possibile. Loro sono stati poco pericolosi, per noi è prevale la cautela contro giocatori così. Non si può dire che abbiano fatto una buona gara, hanno perso, però il merito è anche nostro”.

“Era dura capire come volesse giocare la Fiorentina”

“Francamente, quando sei in campo, non pensi a determinate cose. Il nostro focus era su come bloccare i loro attaccanti, hanno Piccoli che è un giocatore molto attivo e Dzeko che ha una grande tecnica. Non era facile. Mancava connessione tra i reparti? Difficile dirlo da avversario, tocca essere dentro le dinamiche per capire. Però era dura capire quale fosse il loro piano di gioco…”.

“Ultimi con quei giocatori… sono senza parole”

Sulla Fiorentina ultima: “Sono sorpreso, soprattutto se teniamo conto dei calciatori che hanno. Con quei giocatori ultimi in campionato… sono davvero senza parole. Però chi ve lo dice che nella seconda parte di stagione non possano risalire la china. Ma ci vogliono tanti punti”.