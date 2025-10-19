Fagioli: "Devo dare il meglio in campo, al resto ci pensa il mister. Abbiamo parlato tanto con lui del ruolo che posso interpretare"

Il centrocampista della Fiorentina Nicolò Fagioli ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN prima della gara contro il Milan.

Sul ruolo

Fagioli ha commentato “Dove giocherò? Io e il mister abbiamo parlato tanto sia del ruolo che della prestazione che posso fare durante la partita, mi ha messo a centrocampo anche oggi”.

"Devo dare il meglio"

E ha aggiunto: "Devo dare il meglio in campo, al resto ci pensa il mister".