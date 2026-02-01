Fortini sei fuori, anzi no…ma forse sì! L'ennesima gestione paradossale. Ma il caso Comuzzo non ha insegnato niente?

Il caso Comuzzo è stato l’argomento principale per lunghe settimane in casa Fiorentina. Prima la cessione praticamente definita in direzione Napoli, poi la spintarella per accettare la destinazione araba. Una voglia irrefrenabile di cederlo, quella della società viola, che ha fatto tutt’altro che bene al ragazzo.

Il calo nel rendimento

La strana gestione di Comuzzo non è certo la sola causa del suo calo nelle prestazione, ma è innegabile che questo possa aver turbato e non poco un ragazzo che si era appena affacciato al mondo del professionismo. Un errore di cui la Fiorentina ha fatto tesoro? Assolutamente no, e le innumerevoli trattative per Fortini ne sono una dimostrazione.

I rifiuti estivi

L’esterno cresciuto nel settore giovanile viola è tornato a Firenze dopo una buonissima stagione alla Juve Stabia. La Fiorentina ha risposto fermamente in maniere negativa alle diverse proposte ricevuto per il ragazzo nel calciomercato estivo, ma dopo soli 6 mesi la situazione è cambiata completamente. La squadra viola, di fronte agli interessamenti di Roma, Juventus e Napoli, ha fissato il prezzo per il classe 2006, manifestando una certa intenzione di non voler più trattenere più il prodotto del vivaio.

un duplice rischio

E così, da quasi un mese a questa parte, cioè da quando è aperto il mercato, il rendimento di Fortini è calato sensibilmente. Non certo aiutato dall’ambiente e dalla situazione di classifica, il giovane sembra non avere più il coraggio di puntare l’uomo e di tentare una giocata con il minimo coefficiente di difficoltà. Nelle ultime ore la situazione di mercato sembra essersi ingarbugliata ulteriormente e, dopo giorni in cui la permanenza sembrava scontata, pare più che possibile una sua cessione alla Roma. Una (eventuale) cessione che porta con sè un timore duplice nel tifo viola, troppo abituato a veder partire i gioielli fatti in casa: da una parte la paura di vederlo fiorire con un’altra squadra, dall’altra la preoccupazione che prosegua la sua involuzione nella disastrosa stagione viola.