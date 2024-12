Salgono le quotazioni di Martinelli, siamo ai titoli di coda fra Terracciano e la Fiorentina: una squadra di Serie A lo valuta già per gennaio

Il classe 2005 Tommaso Martinelli è destinato a diventare il futuro titolare della Fiorentina, avendo un mentore di spessore come David de Gea: il quadretto idilliaco non comprende però Pietro Terracciano, che ad oggi è il secondo portiere, ma che dimostra qualche problema di affidabilità come visto sul secondo gol del Pafos. Oggi, Tuttomercatoweb.com riporta un interessamento di una squadra di Serie A per il portiere della Fiorentina, che potrebbe cambiare maglia già a gennaio.

Scuffet e Sherri non convincono, Nicola pensa a Terracciano

Il Cagliari, infatti, sta cercando un nuovo portiere per finire la stagione, avendo già avuto un cambio nelle gerarchie, per il quale Scuffet avrebbe perso il posto a favore dell'albanese Sherri. Da valutare l'interesse del portiere a trasferirsi: ricordiamo che l'anno scorso, all'interessamento del Monza, rispose di no, scegliendo di rimanere a Firenze.