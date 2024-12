Mareggini: "Martinelli? Fortunato ad avere un mostro sacro come mentore. Vedremo domani se giocherà o meno"

Si è espresso Gianmatteo Mareggini, ex portiere della Fiorentina, oggi preparatore dei portieri delle Nazionali giovanili italiane, spiegando a Radio Bruno la situazione dei portieri della Fiorentina.

“Martinelli? Allenarsi con una leggenda gli fa solo bene”

“Sono curioso di vedere se domani giocherà Martinelli o Terracciano, anche se pare sia in vantaggio quest'ultimo. Io credo sia il momento giusto, ma se Palladino opterà per Terracciano avrà anche le sue ragioni: sono contento comunque della stima di cui gode il ragazzo. Avere un mentore come de Gea può solo fargli bene, è una fortuna incredibile potersi allenare con un mostro sacro come lui. Anno prossimo da vice-de Gea? Probabile, ma se dev'essere così, allora inizierei a schierarlo sin da ora nelle partite meno importanti, per fargli fare esperienza”.