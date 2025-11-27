Una serata da favola quella di Raffaele Palladino. L'ex allenatore della Fiorentina, ora in forza all'Atalanta, ha ottenuto un largo successo in Champions League, 3-0 in trasferta sul campo dell'Eintracht Francoforte. E il tecnico campano ha parlato anche del prossimo appuntamento in campionato, quello contro la Fiorentina di Vanoli. Così Palladino a Sky Sport:

“Una serata indimenticabile”

“I ragazzi mi hanno regalato una serata indimenticabile, dobbiamo restare umili. Adesso concentrati subito perché domenica abbiamo una partita importantissima".

“Insieme faremo grandi cose”

"Sono sicuro che insieme faremo grandi cose, con la mentalità che ho visto questa sera”.

