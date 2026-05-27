La Fiorentina segue un giovanissimo talento del Boca Juniors... con larga concorrenza

Il mercato della Fiorentina stenta a prendere il volo, anche perché la stagione è appena terminata. E un'importante novità è già arrivata, ovvero l'allenatore: Fabio Grosso siederà sulla panchina viola. Tra qualche settimana inizieranno anche le operazioni sui calciatori.

La Fiorentina (ri)mette gli occhi in Argentina

In particolare, il club sembra interessato a un talento argentino. Secondo quanto riportato da Gianluigi Longari, giornalista di Sportitalia, la Fiorentina segue Tomas Aranda. Il classe 2007 è un centrocampista argentino del Boca Juniors, talento 19enne che ha già attirato gli occhi su di sé.

Ma non è sola

In Serie A non è seguito soltanto dalla Fiorentina, anche Bologna e Como lo osservano particolarmente da vicino. Qualche mese fa era emerso un interesse concreto anche da parte del Parma.