Italia Under 18, i convocati di Favo in vista dell'esordio stagionale in Croazia: un solo giocatore della Fiorentina in rosa

La stagione della Nazionale Under 18 comincerà tra poco piu di una settimana dalla Croazia: in una manifestazione che aprirà la stagione con un torneo internazionale in programma dal 3 al 9 settembre, dove affronterà i padroni di casa croati, la Corea del Sud e gli Emirati Arabi Uniti. Gli Azzurrini esordiranno mercoledì 3 settembre (ore 15) contro i sudcoreani al Gradski Stadion di Vrbovec, prima di sfidare gli Emirati Arabi sabato 6 settembre (ore 15) allo stadio di Nedelišće e la Croazia martedì 9 settembre (ore 11), nuovamente a Vrbovec.

Il tecnico Massimiliano Favo ha convocato 22 calciatori, tutti nati nel 2008 ad eccezione di due classe 2009: Antonio Arena, centravanti della Roma, e Destiny Onoguekhan Elimoghale, ala della Juventus. L’unica presenza per la Fiorentina è rappresentata dal difensore Gabriele Antonio Colaciuri.

Questo l’elenco completo dei convocati:

Portieri: Francesco Cereser (Torino), Alessandro Longoni (Milan);

Difensori: Leonardo Noah Bovio (Inter), Gabriele Antonio Colaciuri (Fiorentina), Cristiano De Paoli (Udinese), Laurence Adam Giani (Stoke City), Dauda Amihere Iddrisa (West Bromwich Albion), Jean Mambuku (Stade de Reims), Davide Pavesi (Cremonese), Davide Sorino (Inter);

Centrocampisti: Alessio Baralla (Empoli), Andrea Luongo (Torino), Valerio Maccaroni (Roma), Fabio Pandolfi (Milan), Vincenzo Prisco (Napoli), Federico Steffanoni (Atalanta);

Attaccanti: Antonio Arena (Roma), Danilo Busiello (Empoli), Luca Costa (Cagliari), Destiny Onoguekhan Elimoghale (Juventus), Samuele Inácio (Borussia Dortmund), Edoardo Zanaga (Empoli).