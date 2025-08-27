L'ex calciatore, tra le altre, della Fiorentina Alberto Di Chiara è intervenuto a Tuttomercatoweb.com per parlare della situazione attuale in casa viola: “Manca qualità in mezzo al campo. Adesso è difficile dare un giudizio chiaro sulla squadra, è normale, ma la prima cosa che ha fatto Pioli è quella di creare un gruppo coeso con una mentalità precisa. Queste sono le sensazioni, ora deve capire dove agire per far fare un salto di qualità importante. Manca da troppo tempo. Si deve salire di un gradino le potenzialità ci sono”.

“Venuti fuori i primi difetti, per compensare serve qualità a centrocampo”

Su Cagliari: “Sono venuti fuori i primi difetti, penso che innanzitutto vada alzata la qualità in mezzo al campo per rimediare. Pioli deve cercare di modellare al meglio la squadra, a partire da Kean, perché serve ripetere i numeri dello scorso anno in termini di gol. Adesso bisogna prendere fiducia attraverso i risultati, vincere le scommesse sul mercato”.