Paganini: "Con Paratici la Fiorentina è in una botte di ferro. In Europa è uno dei migliori. La garanzia è che..."

Il giornalista RAI Paolo Paganini ha parlato al sito News.Supercommesse.it, intervenendo sull'arrivo alla Fiorentina di un dirigente come Fabio Paratici.

Le parole di Paganini

“Avendo un dirigente come Paratici, la Fiorentina sta in una botte di ferro e lo dimostra anche la scelta di un allenatore emergente come Grosso”.

Top europeo

“Paratici è uno dei migliori dirigenti in Europa, certo dovrà fare un bel repulisti, perché tanti giocatori hanno fatto il loro tempo a Firenze. Ma lui è una garanzia perché la Fiorentina possa tornare ad essere protagonista”.