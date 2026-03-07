Łukasz Ocimek, vice allenatore del Rakow Czestochowa prossimo avversario della Fiorentina in Conference League, ha sostituito lo squalificato Tomczyk in panchina nella gara dei quarti di finale di Coppa di Polonia sul campo di patate dell’Avia Swidnik, ed ha commentato il passaggio del turno nel dopo gara, toccando anche altri temi.

‘Vogliamo vincere la Coppa di Polonia’

“Ringrazio i tifosi che sono venuti in gran numero a sostenere il Rakow in trasferta. Siamo felici di aver compiuto questo passo e centrato la semifinale, per avvicinarci alla vittoria della Coppa di Polonia che è un nostro importante obiettivo”.

‘Il campo non era perfetto, ma qui l’inverno è freddo…’

“Siamo una squadra che gioca nell'Ekstraklasa, quindi ovviamente avevamo più il possesso del pallone a ci siamo concentrati sulla preparazione dei calci da fermo. Volevamo tenere il pallone nella metà campo avversaria e il terreno di gioco non era perfetto, era difficile e impegnativo ma non vorrei commentare oltre questo. Il campo avrebbe potuto certamente essere più d'intralcio; qui l’inverno è molto freddo e l’Avia ha fatto di tutto per garantire le migliori condizioni di gioco possibili. L’infortunio di Jean Carlos? Stava bene ed era pronto perfettamente pronto per giocare la partita (è rientrato da un infortunio al ginocchio da qualche settimana, ndr).