Dzeko: "Non è andata come avremmo voluto ma auguro il meglio alla Fiorentina. Avrò sempre affetto per i tifosi viola"

Edin Dzeko ha salutato la Fiorentina e Firenze passando allo Schalke 04. L'attaccante bosniaco ha detto addio ai tifosi viola su Instagram.

‘Sarò sempre riconoscente alla Fiorentina’

“È vero, le cose non sono andate come tutti avremmo voluto, nel calcio succede: ma questo non intacca l’affetto e la riconoscenza che ho e avrò verso la Fiorentina, Firenze e i tifosi viola”.

‘Grazie alla famiglia Commisso’

“In questi mesi ho avuto l’opportunità di condividere la quotidianità con ragazzi splendidi, ai quali auguro il meglio: sono sicuro che sapranno proseguire al meglio questa stagione come stanno già dimostrando. In bocca al lupo a tutto il club, grazie a tutti coloro che lavorano dietro le quinte e un pensiero particolare alla famiglia Commisso”.