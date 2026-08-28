L'avventura di Eman Kospo a Firenze è già al termine: il difensore bosniaco viene ceduto in Serie B. I dettagli

Nella sua prima stagione alla Fiorentina, visti i precedenti al Barcellona, ci si aspettava da lui molto di piu. Onestamente parlando va anche sottolineato come, per un giovane come lui, emergere durante una stagione come la scorsa sia effettivamente complicato. Ma le uscite sui social del fratello sembrano aver complicato i rapporti tra il giocatore e il club gigliato.

Game over per Kospo: il classe 2007 viene ceduto in Serie B

Stiamo parlando dell'ormai ex difensore viola Eman Kospo, che in queste ore sta delineando la sua cessione. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il difensore classe 2007, dopo aver vinto il campionato Primavera 1 con i viola, è pronto a trasferirsi a titolo definitivo in Serie B al Mantova.

L'ex Viola è il regalo del Mantova alla piazza

I biancorossi chiudono così un colpo importante, un vero e proprio "regalo" da parte del presidente Filippo Piccoli e del ds Fabio Brutti alla piazza e all'allenatore Modesto. Ancora da capire le cifre e i termini dell'operazione. Košpo viene da una stagione con 19 presenze con l'U20 della Fiorentina, che lo aveva acuistato dalle giovanili del Barcellona.