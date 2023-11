Alla conferenza stampa pre Bologna oggi per la Lazio non si è presentato Sarri ma il difensore Patric, protagonista contro la Fiorentina, non solo in campo. Alla domanda sul perché non aveva voluto guardare il rigore di Immobile, il centrale spagnolo ha motivato così:

Cosa era successo

“Sono una persona molto passionale, certe volte faccio cose che non mi appartengono. Quando mi rivedo mi vergogno pure. Dunque non lo so perché l'ho fatto, ma è stata una reazione spontanea. Ma è stato bellissimo vedere la gente esplodere al momento del gol (arrivato all'ultimo secondo ndr)”.