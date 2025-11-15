Comuzzo non gira granché neanche in Nazionale: esordio amaro in U21 per colpa di ruleta polacca

Sebbene a Firenze non abbondi di fuoriclasse intoccabili nel reparto difensivo, per Pietro Comuzzo la seconda stagione tra i grandi sta procedendo a sprazzi, tra qualche luce e molte ombre, spesso da subentrante. E in Nazionale non va meglio: dopo quasi un anno è arrivato finalmente l'esordio in Under 21, con l'Italia che ieri ha perso immeritatamente in Polonia, con un assurdo harakiri nel finale di gara.

Colpa anche qui, in buona parte, della difesa, con un Comuzzo non proprio brillante in occasione del pari polacco: Faberski l'ha beffato con una ruleta a centrocampo, prima di trovare l'assist per Bogacz. Non è riuscita neanche in azzurro insomma la missione-muro.