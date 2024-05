Galliani canta a Palladino "Se mi lasci non vale". Ma il tecnico campano è in pole per la Fiorentina

Curioso quello che oggi si legge su Tuttosport: in un locale di Milano, Adriano Galliani ha cantato insieme a Raffaele Palladino la celebre hit di Julio Iglesias “Se mi lasci non vale”. Un’ultima mossa da parte dell’amministratore delegato biancorosso per provare a convincere il tecnico campano a restare un altro anno sulla panchina del Monza.

Palladino pronto ad andarsene

Una mossa destinata a non fare effetto, perché Palladino si sente pronto per intraprendere una nuova avventura alla guida di un club più importante.

In pole per la Fiorentina

Il giovane allenatore secondo quanto riportato dal quotidiano sportivo torinese è un’idea dell’Atalanta nel caso in cui dovesse andare via Gasperini, ma piace soprattutto alla Fiorentina. Palladino e Alberto Aquilani sono i preferiti della dirigenza viola per il dopo Vincenzo Italiano, ormai al passo d’addio.