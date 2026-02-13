Suggestione De Zerbi, ma non tornerà subito in panchina. Intanto è caos totale al Marsiglia, che rifiuta le dimissioni di Benatia

Dopo la separazione con l'Olympique Marsiglia, è emersa la suggestione Roberto De Zerbi per la Fiorentina, visto il gradimento di Fabio Paratici. Il tecnico, però, non tornerà subito su una panchina e non sta cercando un nuovo incarico nell'immediato.

De Zerbi? Non prenderà una decisione subito

Gli accostamenti più concreti fanno pensare, in futuro, a un possibile ritorno in Premier League: in particolare potrebbe esserci il Tottenham. Ma non adesso. E intanto l'ambiente OM risente dello scossone post-De Zerbi, tanto che la situazione è a dir poco caotica.

Intanto è caos in casa Olympique Marsiglia

Mehdi Benatia, ex difensore di Roma e Juventus ora direttore sportivo dei francesi, si è schierato dalla parte di De Zerbi. E avrebbe rassegnato le dimissioni, rifiutate però dai vertici dell'OM. “Quando un allenatore se ne va è come se andasse via un membro della famiglia. Fa sempre male. Non è l’unico responsabile, dovremo trovare soluzioni migliori”, spiega Benatia a L'Equipe.