Il giornalista di Sky Sport Maurizio Compagnoni ha parlato a Radio Bruno della Fiorentina e delle mosse di mercato fatte dai dirigenti viola.

Le parole del giornalista

“A me il mercato della Fiorentina è piaciuto. Pioli è una garanzia e credo che il suo lavoro al Milan sia stato molto sottovalutato. Secondo me però a questa squadra manca un leader. Sohm mi piace, ma con la stessa cifra ci avrei preso un calciatore con doti di leadership”.

E sull'attacco

“Credo che Kean farà bene anche quest'anno, ma non impuntiamoci sulla convinzione che debba fare 20 gol. Gudmundsson deve fare di più. Vice Kean? Le rose lunghe costano. Anche Bayern e Barça non hanno i vice punta. Questa è una mania italiana, la Fiorentina sta ancora pagando la presenza di esuberi in rosa”.