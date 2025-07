Sono giorni molto complicati per la Lazio. Maurizio Sarri, molto chiacchierato anche in ambito Fiorentina, alla fine ha scelto di tornare nella Roma biancoceleste, ignaro però della situazione disastrosa in cui versa la società di Lotito. Il mercato è essenzialmente bloccato: l'ultima idea per aggirare questo problema è rifarsi alle possibilità a parametro zero, a partire dal 1° ottobre (per necessità di riallineare sbilanciamento del costo del lavoro entro il 30 settembre, data in cui è prevista la consegna del trimestrale dove sarà necessario un saldo positivo).

Secondo quanto riportato da Cittaceleste.it, tra i potenziali nomi che la Lazio starebbe valutando con il contratto in scadenza ci sarebbe anche Giacomo Bonaventura, ex Fiorentina in procinto di chiudere l'esperienza all'Al-Shabab.