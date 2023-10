L'allenatore ex Fiorentina Giuseppe Iachini è intervenuto alla Palermo Football Conference, tornando anche sul suo recente passato sulla panchina viola: “Ho pensato, come sempre, al bene della società e dei giocatori. A volte la maglia può pesare 10 chili. A Firenze l'annata è stata molto difficile, con il Covid di mezzo. In ogni caso sono contento di quella avventura; oltre tutto siamo riusciti a portare Chiesa in doppia cifra”.

Sul suo futuro: “Salernitana? Ci sono state possibilità non andate a buon fine. Ma questo non mi preoccupa, voglio solo continuare a fare al meglio il mio lavoro”.