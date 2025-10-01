Fattori: "In caso di ulteriori sconfitte, Pioli potrebbe anche dimettersi. Ci sta mettendo del suo. Doveva ripartire dal lavoro di Palladino"

L'allenatore Sauro Fattori, che ha diretto anche la panchina della Fiorentina Femminile ed ex calciatore viola, è intervenuto a Tuttomercatoweb.com: “Problemi? Comincerebbero ad esserci se la squadra dovesse perdere anche le prossime due partite. E potrebbe anche dimettersi Pioli, che ci sta mettendo del suo. Non mi aspettavo una grande differenza con Palladino sul piano del gioco, ma nei momenti importanti e nella loro gestione sì. Perché qui Pioli può dare di più”.

“Pioli poteva ripartire dal lavoro di Palladino. Ora trovi soluzioni e in fretta”

L'errore di Pioli? “La Fiorentina ha riconfermato tutti i big che aveva, quindi poteva ripartire dal lavoro di Palladino. La squadra ha capacità negli spazi, caratteristica da cui doveva ripartire lo stesso Pioli. I giocatori sono gli stessi dell'anno scorso e qualche risultato lo hanno portato. Adesso sta all'allenatore trovare alcune soluzioni, ma deve farlo in fretta, in due settimane massimo”.