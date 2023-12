Parole del direttore generale della Fiorentina: “Metteremo i 55 milioni solo se il Comune si occuperà di trovare i fondi per gli altri 50 milioni destinati alle rifiniture come le aree vip e lounge”. Insomma, una questione non propriamente delicatissima, quello dello Stadio, che non ha certo agevolato i rapporti tra club e Comune di Firenze.

Ma c'è chi se la passa ancora peggio

Pazzesca la polemica scatenata a Napoli: Aurelio De Laurentiis, in avvicinamento alla fine dell'anno, ha regalato a tutti i consiglieri comunali del capoluogo campano una maglia del club. Con dietro il numero 23, che nella cabala napoletana significa “lo scemo”.

Non si è fatta attendere la risposta dei consiglieri comunali, in aperta polemica col presidente del Napoli da tempo: “Sia più professionale. Vuole comprare lo stadio con quattro soldi. Ma qualcuno gli dica che non siamo né scemi, né fessi”.