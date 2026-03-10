Baiano: "Piccoli? Dura fare il centravanti alla Fiorentina. Spero il prossimo acquisto da 25 milioni dia soddisfazione ai tifosi"

A Lady Radio ha parlato l'ex attaccante viola Francesco Baiano, che ha commentato presente viola e tanti altri spunti nel corso del suo intervento, chiudendo su Piccoli.

‘La Fiorentina è questo, non ci si può aspettare che…’

“Abbiamo finalmente superato la terzultima ed è l’unica nota positiva. Sotto ogni altro aspetto, dal gioco al risultato, non siamo contenti, ma ora bisogna prendere ciò che arriva. Non ci si può aspettare che dopo 25 partite la Fiorentina non sia quella vista finora. Alcuni degli innesti arrivati a gennaio hanno dato qualcosa, altri devono ancora inserirsi, ma non c’è tempo adesso ed il problema è questo”.

"L’Europa non è mai un impiccio, se ci sei devi fare il massimo per arrivare più lontano possibile. Normale che la priorità sia il campionato, ma le gare servono anche per trovare automatismi, specie per chi ancora non è nei meccanismi. Braschi? Quando le cose vanno male si pensa anche di poter far giocare i giovani. La Primavera è una cosa, la Serie A un’altra: non è il momento delle prove, servono punti”.

‘Piccoli? Non è colpa sua se è stato pagato così tanto’

“Spero il prossimo acquisto da 25 milioni possa dare soddisfazioni alla Fiorentina, non è colpa di Piccoli se è stato pagato così tanto. Non è il primo acquisto oneroso sbagliato. Non sta facendo bene, ma fare il centravanti della Fiorentina è veramente dura. Gli esterni della Fiorentina non saltano l'uomo, e a questo punto tanto varrebbe farli giocare sul piede forte, così spostano il pallone e crossano. Gudmundsson non va fatto giocare sulla fascia, deve trovarsi da solo la posizione… poi sta giocando male non certo per il ruolo che ricopre".