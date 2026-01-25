Ferrara: "Subito un innesto in difesa! Vanoli non ha compreso i rischi, difficile capire il cambio di Solomon"
Il noto giornalista Benedetto Ferrara ha commentato la sconfitta della Fiorentina contro il Cagliari nel suo editoriale per La Nazione. Al centro della sua riflessione c'è soprattutto l'allenatore viola.
I compiti di Vanoli
“Vanoli non ha saputo decifrare il Cagliari, non ha compreso i rischi - scrive Ferrara - C'è da lavorare molto, e di questo il tecnico è consapevole. E' trovare gli equilibri a centrocampo la missione di Vanoli, oltre a rendere qualcosa di competitivo questa difesa preda di troppe ingenuità. E in questo reparto servirà subito un innesto di valore, non un comprimario”.
L'attacco viola
Ferrara prosegue analizzando l'attacco viola: “Se qualcuno davvero pensava che la Fiorentina può fare a meno di Kean c'è da sperare che si sia ricreduto. Infine: difficile da comprendere il cambio di Solomon”.