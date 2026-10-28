Fiorentina Primavera, in Youth League è quasi fatta: potrebbe attenderla un "fratello d'arte"

Aurelio Andreazzoli predica calma, ma la Fiorentina Primavera ha già messo un piede se non di più nel prossimo turno di Youth League. nella giornata di oggi ha annichilito il Septemvri Sofia per 5-0 nell'andata dei playoff della Champions League dei giovani: l'esito finale dovrebbe essere abbastanza scontato, così come il nome del prossimo avversario dei viola.

I viola guardano in Georgia

La sfida della Fiorentina è accoppiata con quella tra Dinamo Tblisi e Copenaghen. Anche questo match è stato giocato oggi e se l'è aggiudicato la compagine georgiana piuttosto nettamente, con il punteggio di 3-0.

Decisivo un fratello d'arte

Il mattatore della contesa è stato un talento che per ora di noto aveva solo il cognome. Si tratta di Tornike Kvaratskhelia, fratello minore della stessa del PSG ex ex Napoli Kvicha. Il classe 2010 ha inciso sul 3-0 finale con 2 gol e 1 assist: Andreazzoli e i suoi ragazzi - a meno di una rimonta clamorosa del Copenaghen - sono avvisati.