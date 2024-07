FOTO: Una nuova presenza al Viola Park…con taglio fresco in attesa di novità sul futuro dalla Fiorentina

Al Viola Park si rivede un calciatore gigliato nel ‘limbo’

Non è stato convocato per il ritiro con la prima squadra della Fiorentina l’attaccante viola Fallou Sene, classe 2004 senegalese, che però nella giornata di ieri si è rivisto al Viola Park, sfoggiando su Instagram anche un nuovo taglio di capelli corto e ossigenato, alla ‘Dodô’. Il giocatore africano è alla ricerca della prossima tappa della propria carriera, dopo l’esperienza nelle giovanili gigliate e l’ultima stagione in Primavera da 13 reti e 4 assist in 35 presenze.

In cerca della prossima avventura

Sene ha un contratto fino al 30 giugno 2025 con la Fiorentina ed è gestito dalla Vigo Global Sport di Claudio Vigorelli, agenzia che gestisce anche i viola Michael Kayode e Lorenzo Lucchesi. Da capire adesso quale sarà la prossima tappa del calciatore viola, che di recente ha detto di essere molto legato alla realtà fiorentina, che lo ha cresciuto e fatto maturare come uomo e calciatore ormai da oltre 5 anni.

