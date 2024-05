Sul canale YouTube de La Fiera del Calcio, il giornalista Carlo Pizzigoni ha avuto modo di commentare l’esclusione del centrocampista della Fiorentina Giacomo Bonaventura dai convocati dell’Italia del ct Spalletti per EURO 2024.

‘Tanti ballottaggi e Bonaventura in Nazionale non ha reso come in viola’

“Bonaventura era da considerare in concorrenza con Frattesi e quando ha giocato in Nazionale non ha proposto le stesse performances avute con la Fiorentina a inizio anno. C’erano vari ballottaggi calcistici, come quello tra Orsolini e Politano, diverso è il discorso di Fagioli, fermo dalle competizioni da un anno. È una scelta che leggo più come un segnale in senso ampio, come una sorta di opportunità di redenzione”.

‘Necessario che ora Spalletti spieghi le sue scelte’

“Sarà poi importante che Spalletti racconti le sue convocazioni e ne spieghi i motivi. Nell’Europeo conta molto il gruppo, serve costruire qualcosa anche con gli uomini e bisogna cercare di comprendere cosa fa l’allenatore. Ci sono diversi parametri che sono soggettivi”.